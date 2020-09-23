Тихановская объявила себя единственным «избранным белорусским народом лидером»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, что после состоявшейся инаугурации Александра Лукашенко не считает его легитимным президентом страны. Об этом сообщает ТАСС.

Его тайную инаугурацию Тихановская назвала фарсом и попыткой захвата власти, отметив, что «на самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию».

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом», — заключила политик.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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