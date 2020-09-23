Путин заявил, что РФ должна сохраниться как сильная президентская республика
Анна Светлова
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле выразил мнение, что благодаря поправкам в Конституцию РФ должна сохраниться как сильная президентская республика.
«Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны», — подчеркнул глава государства.
Он назвал историческую преемственность, моральные ценности, надежные социальные гарантии и другие составляющие основами развития страны.
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