Путин заявил, что РФ должна сохраниться как сильная президентская республика

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле выразил мнение, что благодаря поправкам в Конституцию РФ должна сохраниться как сильная президентская республика.

«Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны», — подчеркнул глава государства.

Он назвал историческую преемственность, моральные ценности, надежные социальные гарантии и другие составляющие основами развития страны.

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