Лукашенко: белорусы поднялись на новую ступень самосознания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации заявил, что «сегодня белорусы поднялись на новую ступень самосознания».
Он рассказал, что граждане обрели обрел независимость «когда-то божьим промыслом». После этого народ долго воспринимал ее как данность и даже не ценил. Однако «выстрадав эту победу» многие смогли увидеть, что «белорусы как нация уже не дети, а народ».
«Мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация», — цитирует Лукашенко «БелТА».
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии он, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.
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