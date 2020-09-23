Чеснаков оценил итоги ЕДГ

Решающую роль на выборах глав регионов всё же имеют личные качества кандидатов, их адаптивность и умение разговаривать с людьми, считает директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) политолог Алексей Чеснаков.

«Все врио на начальном этапе кампании имели низкие рейтинги. К концу кампании стали выглядеть не хуже, а порой лучше тех глав, которые переизбирались. Сработал фактор новых лиц. Что касается партийной принадлежности, она важная, но не определяющая. Если кандидат от партии власти идет с открытым забралом, то ему больше доверия как искреннему политику. Но решающую роль на выборах глав регионов всё же имеют личные качества кандидатов, их адаптивность и умение разговаривать с людьми», - отметил он в интервью «Известиям».

Чеснаков констатировал, что «Единая Россия» на сегодня — крупнейшая политическая партия, она получила большинство на выборах 11–13 сентября во всех законодательных собраниях регионов. «Если экстраполировать полученный результат на думские выборы, хотя это и методологически неверно, то и в 2021 году можно рассчитывать на получение ЕР большинства, причем с учетом одномандатников — конституционного большинства. Сбудутся ли эти поверхностные экстраполяции, зависит от самой партии. Впереди еще целый год. Сложный год. Много событий предстоит, в том числе и неожиданных», - заметил эксперт.

Результаты на выборах в городские думы Томска и Новосибирска не следует считать результатом применения технологии штаба Навального, т.н. «умного голосовения»

«Приписывать победу им никто не может запретить. Это же не мешками ворочать. В Томске оппозиционеров прошло только двое. Этим результат ограничился. В Новосибирске «Единая Россия» получила большинство, - констатировал Чеснаков. - Что касается того, что можно противопоставить этой технологии. Выдвигать новых политиков. Этим новым лицам уже сейчас, не дожидаясь официального старта кампании, работать с избирателями. Потенциал у системы есть. «Единая Россия» может получить квалифицированное большинство в Госдуме, если брать результат по всем одномандатным округам».

Взятый властью курс на обновление кадров во главе регионов носит стратегический характер, заметил эксперт.

«За последние четыре года сменилось больше половины губернаторов. Пришло новое поколение сильных управленцев с высокими менеджерскими компетенциями, в большинстве своем прошедшие школу губернаторского кадрового резерва АП. Среди выпускников этой школы можно ожидать и новых глав регионов. И не только глав регионов. Обновление кадров только начинается. На очереди Государственная дума. Политический класс ждут интересные времена», - резюмировал Чеснаков.