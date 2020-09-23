Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщает агентство «БелТА».
В настоящее время во Дворце Независимости в Минске проходит церемония инаугурации.
На мероприятие приглашены несколько сотен человек, среди них высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, представители СМИ, деятели науки, культуры, спорта и другие.
В ходе церемонии Лукашенко, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей.
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