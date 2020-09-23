Совфед избрал двух новых первых вице-спикеров палаты
Катерина Медведева
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Совет Федерации проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты. Об этом сообщает РИА «Новости».
С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, на первом вице-спикере лежит большой объем работы и одного человека на этом посту недостаточно.
«Сама жизнь диктует нам такое решение», — сказала Матвиенко.
Так, первым вице-спикером был избран Андрей Турчак, ранее занимавший должность зампреда Совфеда.
Вторым человеком на эту должность выбрали бывшего полпреда правительства в Совете Федерации Андрея Яцкина.
До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Федоров.
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