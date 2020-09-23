Посол РФ оценил санкции США против Мадуро

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров считает, что санкции Вашингтона против венесуэльского президента Николаса Мадуро из-за сотрудничества с Ираном являются очередным примером грубого давления на Каракас, идущего вразрез с международным правом. Об этом сообщает РИА «Новости».

21 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном. По словам госсекретаря США Майка Помпео, «почти 2 года власти Ирана сотрудничали с нелегитимным режимом Венесуэлы с тем, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН».

«Мы снова сталкиваемся с голословными обвинениями», — заявил Мелик-Багдасаровю. Он потребовал Вашингтон объяснить, какая конкретно норма международного права или соглашения, или резолюции СБ ООН была нарушена.

Дипломат напомнил, что в отношении Венесуэлы уже действует целый ряд американских санкций, не имеющих никакого отношения к международному праву и санкционному режиму ООН.

«Может быть, в Вашингтоне попросту запутались в собственных репрессалиях, испытывая кризис жанра?», — заключил посол.

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