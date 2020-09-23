В ООН сочли щедрым предложение Путина о вакцинации сотрудников

Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН благодарна президенту России Владимиру Путину за предложение бесплатно обеспечить их сотрудников российской вакциной от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Он также назвал данную инициативу российского лидера щедрой и отметил, что медицинская служба ООН изучит ее.

С соответствующим предложением Путин выступил на Генассамблее ООН.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Подробная информация о вакцине доступна на официальном сайте.

Ранее стало известно, что Россия возьмет на себя риски при вакцинации «Спутник V» за границей.