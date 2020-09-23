Президент Аргентины заявил, что миру нужна ООН 4.0

Президент Аргентины Альберто Фернандес в своем видеообращении в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал реформировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира, передает РИА «Новости».

По его словам, перед началом пандемии коронавируса появилась необходимость реформирования Совета безопасности ООН.

«Пандемия также привела к кризису классических показателей, определяющих доступ к ресурсам для развития», — добавил Фернандес.

Лидер Аргентины также указал, что необходимо «повысить способность ООН выполнять мандат, ради которого она была создана».

«Нам нужна Организация Объединённых Наций 4.0 с чистыми основополагающими ценностями, чтобы учесть огромные технологические изменения, происходящие сейчас, сделать их более человечными, более демократическими и более социально инклюзивными», — отметил Фернандес.

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