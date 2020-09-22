Посол РФ в Германии констатирует сопротивление кооперации по делу Навального

Запрос о консульском доступе к Навальному пока остается без ответа, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы делаем ставку на наших германских партнеров и взаимодействие правоохранительных органов обеих стран», — добавил посол.

При этом он выразил недоумение, почему российская сторона встречает сопротивление в этом вопросе.

«Готовности к кооперации с германской стороны нам пока недостает», — добавил Нечаев.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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