Франция подтвердила получения запроса РФ по ситуации с Навальным

Представитель МИД Франции заявил о том, что сторона получила запрос российской стороны по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, запрос находится на рассмотрении.

«Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении», — сказал дипломат.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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