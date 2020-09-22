Франция подтвердила получения запроса РФ по ситуации с Навальным
Представитель МИД Франции заявил о том, что сторона получила запрос российской стороны по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, запрос находится на рассмотрении.
«Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении», — сказал дипломат.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— МВД опросило около 200 человек по делу Навального
— В омском Минздраве ответили на требование Навального вернуть его одежду