Путин внес в ГД пакет законопроектов по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленный на исполнение поправок к Конституции, передает РИА «Новости».

Одной из инициатив предлагается ввести новую процедуру формирования правительства.

Премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, кроме силовиков, будет назначать президент. Перед этим кандидатов должна утвердить ГД.

Другой законопроект предполагает, что кандидатуру главы Службы внешней разведки будет предлагать глава государства, а утверждать Совфед.

Путин также внес в ГД проект о поправках в закон о прокуратуре.

Согласно ему, генеральный прокурор, его заместители и другие должностные лица надзорного ведомства будут назначаться на должность после консультаций с Совфедом и освобождаться от нее президентом.

Поправки к Конституции России были приняты на всероссийском голосовании 1 июля.