Путин внес в ГД пакет законопроектов по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленный на исполнение поправок к Конституции, передает РИА «Новости».
Одной из инициатив предлагается ввести новую процедуру формирования правительства.
Премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, кроме силовиков, будет назначать президент. Перед этим кандидатов должна утвердить ГД.
Другой законопроект предполагает, что кандидатуру главы Службы внешней разведки будет предлагать глава государства, а утверждать Совфед.
Путин также внес в ГД проект о поправках в закон о прокуратуре.
Согласно ему, генеральный прокурор, его заместители и другие должностные лица надзорного ведомства будут назначаться на должность после консультаций с Совфедом и освобождаться от нее президентом.
Поправки к Конституции России были приняты на всероссийском голосовании 1 июля.