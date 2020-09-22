Макрон предупредил ООН о возможном «разломе на континенте» из-за Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что ситуация в Белоруссии может привести к новому разлому на континенте. Трансляция выступления идет на YouTube.

«Положение дел в Белоруссии рискует создать новый разлом на континенте», — сказал он.

Кроме того, Макрон призвал избегать любого иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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