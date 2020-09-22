Си Цзиньпин заявил о намерении Китая не «вести войну» на фоне пандемии

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), что Пекин «не намерен вести холодную или горячую войну с какой-либо страной», поскольку напряженность между Китаем и США растет. Об этом сообщает Reuters.

«Столкнувшись с вирусом, мы должны укрепить солидарность и вместе справиться с этим. Мы должны придерживаться научного подхода в борьбе с коронавирусом», — добавил он.

Он добавил, что любая попытка политизировать этот вопрос «должна быть отвергнута».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за действия в связи с COVID-19. Он обвинил Китай и Всемирную организацию здравоохранения в том, что они заявляли об отсутствии доказательств передачи вируса от человека к человеку в первые дни эпидемии.

Он также отметил, что Китай тогда запретил поездки внутри страны, разрешив при этом вылетать из Китая и «заражать мир».

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