Генсек ООН призывает к глобальному режиму прекращения огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны добиться режима прекращения огня во всех конфликтах в течение 100 дней — до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда началась пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я призываю международное сообщество приложить новые усилия, чтобы осуществить это до конца этого года», — заявил генсек.

Он добавил, что во время пандемии «будет только один победитель — это сам вирус».

Ранее официальный представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке заявил, что с начала действия дополнительных мер по контролю за перемирием в зоне конфликта на востоке Украины ситуация в этом регионе улучшилась.

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