Жириновский призвал закрыть бары и рестораны из-за коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил закрыть все бары и рестораны, так как их посещает много молодежи, тем самым увеличивается риск распространения коронавируса среди молодых людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Идет увеличение числа заболевших среди молодежи — все закрыть — бары, рестораны, дискотеки, флешмобы, всякие общественные мероприятия», — подчеркнул политик.

При этом он призвал ходить в вузы и садиться друг от друга на расстоянии двух метров. Он отметил, что при этом следует находиться в одном помещении не по 8 часов, а по два-три.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса. 19 649 человек скончались от инфекции, 917 949 — выздоровели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жириновский отчитался об отличном самочувствии после прививки от COVID-19

— Жириновский раскритиковал российскую медицину

— Жириновский сделал второй укол вакцины от коронавируса