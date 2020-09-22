Боррель заявил о готовности ехать в Минск и нежелании Лукашенко с ним встречаться
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Белоруссию, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании ситуации в стране, однако президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.
«Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне», — отметил европейский лидер.
Ранее Боррель заявил, что введение санкций против официальных лиц Белоруссии становится для него личной целью.
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