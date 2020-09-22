Песков прокомментировал доклад о «кокаине в посольстве»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ознакомился с докладом о поставках наркотиков через российское посольство в Аргентине, однако не нашел его заслуживающим внимания, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Журналисты задали пресс-секретарю вопрос о докладе, связанном с обнаружением наркотиков в посольстве РФ в Буэнос-Айресе в феврале 2018 года. В нем утверждается, что российские правоохранители якобы не стараются расследовать это преступление.

«Мы ознакомились, но не полностью. Даже до конца не дочитали – не нашли это исследование заслуживающим внимания», — сообщил Песков.

В феврале 2018 года Аргентина и РФ провели совместную спецоперацию против наркоторговцев. Более 400 кг кокаина оказалось спрятано прямо в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

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