Глава Адыгеи Кумпилов заразился коронавирусом
Михаил Кириллов
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Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов заразился коронавирусом и перешел на дистанционный режим работы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Перешел на дистанционный режим работы. Причина — подтвержденный результат теста на COVID», — написал Кумпилов.
Политик добавил, что болезнь протекает в легкой форме, а его состояние остается «неплохим».
По последним данным, в Республике Адыгея зафиксировано 3 824 случая заражения коронавирусом. Погиб 31 пациент.
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