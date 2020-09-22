Глава Адыгеи Кумпилов заразился коронавирусом

Михаил Кириллов

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов заразился коронавирусом и перешел на дистанционный режим работы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Перешел на дистанционный режим работы. Причина — подтвержденный результат теста на COVID», — написал Кумпилов.

Политик добавил, что болезнь протекает в легкой форме, а его состояние остается «неплохим».

По последним данным, в Республике Адыгея зафиксировано 3 824 случая заражения коронавирусом. Погиб 31 пациент.

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