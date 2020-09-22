Лавров заявил в ООН о нарастающей разрозненности мирового сообщества

Реагировать на глобальные проблемы становится все сложнее из-за нарастающей разобщенности международного сообщества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров от лица государств-членов ОДКБ на мероприятии Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-летия Всемирной организации. Его слова передает ТАСС.

«Разобщенность мирового сообщества, нежелание некоторых стран считаться с законными интересами других государств, все это затрудняет решение глобальных проблем», — сказал Лавров.

Мир устал от деления стран на своих и чужих и требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества, отметил российский министр.

Он также подчеркнул, что на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в исключительно мирном урегулировании вооруженных конфликтов. В этой связи Лавров призвал подтвердить приверженность Уставу ООН и общепризнанным нормам международного права. Он напомнил, что отцы-основатели организации стремились к тому, чтобы «избавить грядущие поколения от бедствий войны, утвердить веру в права человека, создать условия для справедливого миропорядка и социального прогресса».

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