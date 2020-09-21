Брянский вице-губернатор уволился после ДТП с участием сына
Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку после смертельного ДТП с участием сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как отмечается, чиновник принял это решение самостоятельно, «чтобы никто не говорил, что оказывается давление на следствие».
Пресс-служба также распространила заявление Резунова, в котором он выражает сожаление о случившемся.
«Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить», — пишет бывший вице-губернатор.
Ранее стало известно, что сын Резунова 33-летний Максим Резунов стал участником аварии. По версии следствия, он находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП скончался мужчина.
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