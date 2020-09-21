Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом за историю Украины
Ник Пригоров
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Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что действующий глава государства Владимир Зеленский является самым дорогим президентом за всю историю Украины. Об этом сообщила пресс-служба его политсилы.
В качестве аргумента он привел то, что якобы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены слишком большие расходы на офис президента Украины. В частности, выросли расходы на силовиков и на содержание окружения самого Зеленского.
«Снова за счет налогоплательщиков… Притом что собственной недвижимости и у Зеленского и у всей этой команды — аж декларация трещит, и еще не все там указано», — добавил Порошенко.
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