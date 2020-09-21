Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом за историю Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что действующий глава государства Владимир Зеленский является самым дорогим президентом за всю историю Украины. Об этом сообщила пресс-служба его политсилы.

В качестве аргумента он привел то, что якобы в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены слишком большие расходы на офис президента Украины. В частности, выросли расходы на силовиков и на содержание окружения самого Зеленского.

«Снова за счет налогоплательщиков… Притом что собственной недвижимости и у Зеленского и у всей этой команды — аж декларация трещит, и еще не все там указано», — добавил Порошенко.

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