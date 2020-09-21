Представителя Крыма прервали в ООН после слов о «российском полуострове»

Сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крымского региона Романа Чегринца перебили во время речи и не дали ему договорить на Европейском региональном форуме ООН после слов о российском полуострове, передает РИА «Новости».

Как рассказал Чегринец, модератор форума, услышав в его речи слова «российский Крым», оборвала его и не дала закончить выступление.

«Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны», — полагает Чегринец.

Он также сказал, что в ходе форума не успел коснуться вопроса вмешательства западных СМИ в ситуацию в Белоруссии.

Сам Чегринец по происхождению белорус и возглавляет крымскую общину выходцев из этой бывшей советской республики.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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