В Италии на референдуме поддержали сокращение числа парламентариев
Дарья Тарасенко
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На референдуме в Италии более 60% участников поддержали сокращение парламента на треть. Об этом свидетельствуют первые результаты exit poll на телеканале Rainews24.
Как отмечается, люди проголосовали в пользу изменения трех статей конституции, а значит, это приведет к сокращению обеих палат парламента. Так, от 60 от 64% участников референдума захотели, чтобы число кресел уменьшилось с 945 до 600, против выступили от 36 до 40%.
Официальные результаты референдума ожидаются в течение 30 минут.
В воскресенье и понедельник в Италии помимо референдума состоялись региональные выборы в семи из 20 областей страны и административные выборы.
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