В Италии на референдуме поддержали сокращение числа парламентариев

На референдуме в Италии более 60% участников поддержали сокращение парламента на треть. Об этом свидетельствуют первые результаты exit poll на телеканале Rainews24.

Как отмечается, люди проголосовали в пользу изменения трех статей конституции, а значит, это приведет к сокращению обеих палат парламента. Так, от 60 от 64% участников референдума захотели, чтобы число кресел уменьшилось с 945 до 600, против выступили от 36 до 40%.

Официальные результаты референдума ожидаются в течение 30 минут.

В воскресенье и понедельник в Италии помимо референдума состоялись региональные выборы в семи из 20 областей страны и административные выборы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Волна разочарования: итальянцы требуют выхода из ЕС

— Лавров и глава МИД Италии обсудили ситуацию в Белоруссии