Тихановская: протесты в Белоруссии могут продолжаться годы

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не будут ослабевать и могут продолжаться недели, месяцы и годы. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением политик выступила на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Белоруссии.

По ее мнению, действующий президент страны Александр Лукашенко надеется, что «протесты будут постепенно ослабевать»

«Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы, если будет надо», — отметила Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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