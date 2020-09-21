Эрдоган судится с греческой газетой из-за оскорбительного заголовка

Президент Турции Реджеп Эрдоган через своего адвоката Хусейна Айдына подал в суд на греческую газету «Демократия» за статью с оскорбительным заголовком в адрес турецкого лидера. Об этом информирует газета Yeni Safak.

В иске отмечается, что использованные в греческой газете выражения в адрес Эрдогана «демонстрируют самое отвратительное падение нравственности».

«И если посмотреть на безмолвие греческого общества, становится понятно, что это падение вышло за границы его маргинальных слоев», — говорится в сообщении.

В ходатайстве также отмечается, что статья в «Демократии» затронула не только личность турецкого президента, но и интересы нации, которые Эрдоган твердо защищает в Средиземном и Эгейском морях.

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