Депутат из Новосибирска попросила сто тысяч рублей на подарок

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус на своих страницах «ВКонтакте» и Facebook попросила подписчиков помочь ей собрать 100 тысяч рублей на покупку печи для обжига керамики.

Соответствующий пост она опубликовала в свой день рождения — 17 сентября. Она написала, что давно мечтала о такой печи и отметила, что «сама себе эту штуку ну точно», «просто рука не поднимется». При этом женщина под постом оставила свои банковские реквизиты.

После того, как постом появилось множество негативных публикаций, Пинус заявила, что «это не попрошайничество, это просто обращение на личной странице к друзьям».

В свое оправдание она добавила, что регулярно видит подобные записи на страницах своих друзей в их дни рождения.

«Думаю, что мои избиратели ценят меня за то, что я делаю, а не за то, есть у меня муфельная печь или нет... Не понимаю, в каком моменте это может вызвать какие-то отрицательные коннотации», — сказала Пинус в интервью РИА «Новости».

Она также добавила, что не ожидала подобной реакции на ее пост, но к негативным комментариям относится спокойно.

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