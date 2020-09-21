СМИ узнали подробности о личности отправителя посылки с ядом для Трампа
Ника Пикекатлет
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Источник в правоохранительных органах рассказал CNN, что предполагаемый отправитель посылки с ядом для президента США Дональда Трампа является женщиной.
Ранее телеканал NBC заявил, что злоумышленника задержали при попытке попасть на территорию США из Канады.
Собеседник CNN уточнил, что женщина была задержана в штате Нью-Йорк на пограничном переходе. По его словам, она была вооружена.
Ранее в субботу, 19 сентября, в Белый дом была направлена посылка с ядом на имя Дональда Трампа, однако ее удалось перехватить на пункте проверки. По данному факту ФБР возбудило расследование.
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