Координатор Госдепа встретится в Литве с белорусской оппозицией

Координатор Госдепартамента США по терроризму Натан Сейлс проведет встречу с представителями белорусской оппозиции. Встреча состоится в понедельник, 21 сентября, в Литве, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

»(Сейлс. — «Газета.Ru») встретится с членами гражданского общества Белоруссии, чтобы обсудить, как США могут поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов», — указано в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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