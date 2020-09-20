Алжир выступил против нормализации отношений Израиля и арабских стран

Президент Алжира Абдельмажид Табун заявил, что страна не приветствует заключения мирных соглашений между Израилем и арабскими странами и не намерена восстанавливать отношения с Тель-Авивом, сообщает РИА «Новости».

«Мы заметили некую спешку в процессе нормализации отношений... Мы не участвуем в нормализации и не поддерживаем этот процесс», — заявил президент.

По его словам, алжирцы «свято чтят» палестинскую проблему и будут находиться в политической конфронтации с Израилем, пока Палестина не будет признана и восстановлена в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что около пяти арабских стран вслед за ОАЭ и Бахрейном готовы установить дипломатические отношения с Израилем и закончить конфликт.

Бахрейн и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений с Тель-Авивом 15 сентября в Белом доме. Посредником в заключении договоренностей выступил Вашингтон.

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