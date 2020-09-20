Путин записал выступление для Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН. Об этом сообщает «Россия 1».

На кадрах видно, что Путин выступил на боне баннера «Общее будущее общими силами».

Ожидается, что выступление будет показано 22 сентября, в день открытия Генассамблеи.

С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Путин не полетит в Нью-Йорк из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в США.

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