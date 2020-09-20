Украинский депутат выразил отвращение к позиции Киева по Белоруссии

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний заявил, что испытывает отвращение к позиции Украины по ситуации в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

«То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — говорится в сообщении.

По словам депутата, Минск ранее всегда оказывал поддержку Киеву не смотря на стремление Украины стать часть НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина стала «форпостом политических провокаций» в белорусской республике.

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