Украинский депутат выразил отвращение к позиции Киева по Белоруссии
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний заявил, что испытывает отвращение к позиции Украины по ситуации в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.
«То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — говорится в сообщении.
По словам депутата, Минск ранее всегда оказывал поддержку Киеву не смотря на стремление Украины стать часть НАТО.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина стала «форпостом политических провокаций» в белорусской республике.
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