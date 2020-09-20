Трамп: Верховный суд США скорее всего возглавит женщина
Максимс Краюшкинс
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время представит кандидатуру судьи Верховного суда, и это скорее всего будет женщина. Об этом сообщает Reuters.
Он отметил двух возможных кандидатов — Эми Кони Барретт и Барбару Лагоа.
Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет скончалась старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург.
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