В Раде заявили, что изменение местных выборов поставит под вопрос их законность
Максимс Краюшкинс
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Внесение Верховной радой изменений в постановление о местных выборах на Украине может поставить под сомнение легитимность избирательного процесса в стране. Об этом заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, передает телеканал «Украина-24».
«Постановление было принято Верховной радой в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что Верховная рада Украины объявляет местные выборы не позднее, чем за 90 дней до той даты, когда они должны состояться», — говорится в сообщении.
По словам Разумкова, постановление было за 93 дня до выборов.
Он отметил, что это постановление не связанно с Минскими соглашениями.
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