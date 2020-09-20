В Раде заявили, что изменение местных выборов поставит под вопрос их законность

Внесение Верховной радой изменений в постановление о местных выборах на Украине может поставить под сомнение легитимность избирательного процесса в стране. Об этом заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, передает телеканал «Украина-24».

«Постановление было принято Верховной радой в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что Верховная рада Украины объявляет местные выборы не позднее, чем за 90 дней до той даты, когда они должны состояться», — говорится в сообщении.

По словам Разумкова, постановление было за 93 дня до выборов.

Он отметил, что это постановление не связанно с Минскими соглашениями.

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