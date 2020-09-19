Глава делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса.

Он констатировал, что страна не сможет двигаться вперед, пока не поймет, что в Донбассе нужна особая система управления.

«Украина не возражает против выработки такого подхода (предоставления особого статуса. — «Газета.Ru»)», — сказал Кравчук в интервью изданию Страна.ua.

Заключая, он отметил, что «Донбасс — это широкое понятие».

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