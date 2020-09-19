Кадыров заявил, что против руководства Чечни развернули информационную кампанию
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что против руководства региона на разных социальных площадках развернута информационная кампания.
По его словам, такая тенденция стала заметна в последнее время. Причем кампания развернута не только против чиновников, но и против чеченского народа.
«Западные институты предпринимают малоэффективные, но настойчивые попытки вызвать общественное недовольство и разобщить власть с народом», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».
Он отметил, что такой сценарий хорошо известен, ведь похожую карту уже разыграли в Сирии, Ливии, Украине. Чеченский лидер заверил, что руководство региона успешно пресекает провокации в информационном пространстве.
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