Порошенко назвал «мировым рекордом» число заведенных против него дел

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что украинский власти при распределении средств на финансирование отдают приоритет силовым структурам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, статья госбюджета по финансированию Госбюро расследований выросла на 40%.

«Потому что их очень любят, а любят за то, что они установили мировой рекорд Гиннесса - против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире», — отметил Порошенко.

При этом бывший глава государства считает, что у страны, которая «находится в состоянии войны, «нет денег на солдат и армию».

Он подчеркнул, что в это время бюджетные средства расходуются на органы, «которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов».

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