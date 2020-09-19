Путин проведет встречу со всем составом Совета Федерации 23 сентября

Президент России Владимир Путин в среду, 23 сентября, проведет встречу с полным составом Совета Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу регламентного комитета Совфеда Вячеслава Тимченко.

«Президент 23 сентября проведет встречу в Кремле с полным составом Совета Федерации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин до конца недели (20 сентября) запишет выступление для сессии Генассамблеи ООН.

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