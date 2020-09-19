Пушков прокомментировал требования Украины «пустить» ее в Европу

Сенатор Алексей Пушков высмеял планы Украины на евроинтеграцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинская власть «провинциализировалась» в результате «майдана».

«Она с гиканьем и присвистом требует «пустить ее в Европу». Только вот Европа все это видит — совсем не торопится», — выразил мнение Пушков.

Также он оценил слова главы МИД Украины Арсена Авакова о том, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоить «попить водички» и «успокоиться» после того, как глава республики заявил, что страна «вынуждена» закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной — усилить.

Пушков считает, что, учитывая уровень действующей украинской элиты, высказывания Авакова можно еще считать «образцом сдержанности».

«Тонкостям в нынешнем Киеве, как говорится, не обучены», — поиронизировал российский сенатор.

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