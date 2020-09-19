Трамп назвал Байдена продажным коррумпированным глобалистом
Анна Светлова
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Президент США Дональд трамп назвал своего соперника по предстоящим президентским выборам Джо Байдена продажным коррумпированным глобалистом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Байден — продажный коррумпированный глобалист, который никогда не упускал случая нанести удар американским рабочим в спину», — заявил американский лидер.
По его словам, если Байден станет новым президентом Соединенных Штатов, «выиграет Китай».
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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