Парламент Перу не стал отправлять в отставку президента

Конгресс Перу в ходе заседания 18 сентября принял решение отправлять в отставку президента страны Мартина Вискарру. Трансляция заседания велась на канале парламента в YouTube.

Против импичмента главы государства высказались или воздержались уже свыше 43 депутатов. Согласно действующему законодательству, иницииаторам смещения перуанского лидера со своего поста нужно было получить поддержку 87 членов 130-местного парламента.

Ранее в отношении Вискарры был запущен процесс импичмента.