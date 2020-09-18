Трамп: Китай создает для США больше проблемы, чем Россия
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР создает для Соединенных Штатов больше внешнеполитических и иных проблем, чем Россия, передает ТАСС.
«Я думаю, что у нас больше проблем из-за Китая, чем из-за России», — сказал американский президент.
В частности, по словам Трампа, из-за «чумы (коронавируса — прим. «Газеты.ru»), которая пришла в США из Китая», американской экономике был нанесен значительный ущерб в тот момент, «когда она показывала такие результаты, которых никогда не было прежде».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп: Китай представляет большую опасность для выборов, чем Россия
— Помпео призвал НАТО учитывать угрозы, исходящие от России и Китая
— «Нет у Китая и России»: Трамп рассказал о новых вооружениях