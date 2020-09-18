Трамп: Китай создает для США больше проблемы, чем Россия

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР создает для Соединенных Штатов больше внешнеполитических и иных проблем, чем Россия, передает ТАСС.

«Я думаю, что у нас больше проблем из-за Китая, чем из-за России», — сказал американский президент.

В частности, по словам Трампа, из-за «чумы (коронавируса — прим. «Газеты.ru»), которая пришла в США из Китая», американской экономике был нанесен значительный ущерб в тот момент, «когда она показывала такие результаты, которых никогда не было прежде».

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