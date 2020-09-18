Эксперт рассказал о предстоящей встрече с Памфиловой

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил «Газете.Ru», что намерен пойти на встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, несмотря на то, что некоторые политэксперты стали отказываться от участия в дискуссии.

«Я готов на эту встречу пойти, потому что Элла Памфилова ее инициировала после моего открытого письма по поводу недочетов в работе ЦИК. И было бы странно, если бы я отказался от возможности донести свою позицию, позицию экспертного общества, тем более что я выступаю не только как физическое лицо, но и как представитель Российской ассоциации по связям с общественностью и профильного комитета по политтехнологиям», — отметил он.

Минченко добавил, что он «будет доводить свою позицию». «Я думаю, что диалог очевидно важен. Если власть и такие органы, как ЦИК, не будут получать обратную связь от экспертного сообщества, это негативно отразится не только на их работе, но и в целом на политической ситуации в стране», — уверен специалист.

Политолог сказал, что написал это письмо, потому что «доступность данных выборов — это вопрос не только удобства пользователя, это вопрос политический». «Потому что невозможно фактически получить информацию оперативно о результатах избирательных кампаний, о результатах подсчетов голосов, что негативно влияет на легитимность всего процесса. О чем я и написал», — рассказал Минченко.

Он заметил, что его порадовала оперативность реакции со стороны ЦИК. «Буквально через полчаса после того, как я выложил это обращение у себя в Telegram-канале и на странице в Facebook, мне позвонили из Центризбиркома и сказали, что Памфилова обязательно отреагирует и что они планируют сделать встречу с экспертным сообществом», — заключил эксперт.