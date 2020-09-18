Здание правительства признали аварийным

Здание правительства России признали аварийным и будут ремонтировать, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Кабмин.

«Белый дом признан аварийный и будет ремонтироваться», - заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что инженерные системы, используемые с 1978 года, уже износились, они технически и морально устарели. В первую очередь нужно отремонтировать гидроизоляционное покрытие здания, кровлю и устранить протечки, в том числе в подвале.

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