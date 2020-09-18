Россия, Венесуэла и Китай призвали ООН прекратить дебаты по Белоруссии

Россия, Белоруссия, Венесуэла и Китай заявили, что Совет ООН по правам человека нарушает свои правила, организовав срочные дебаты по ситуации в Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости».

Как отметили Белоруссия, Россия, Китай и Венесуэла, СПЧ ООН нарушил формат срочных дебатов, потому что они не предусматривают участие представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человек или странового спецдокладчика.

Страны требуют прекратить дебаты, потому что на них выступили глава УВПКЧ ООН Нада аль-Нашиф от имени верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчик по правам человека в Белоруссии Анаис Маран.

Срочные дебаты по Белоруссии начались в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Провести дебаты потребовала Германия, выступив от имени Евросоюза.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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