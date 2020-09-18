Члена КС белорусской оппозиции Дылевского выпустили из изолятора

Из следственного изолятора в городе Жодино освободили члена президиума Координационного совета оппозиции, председателя стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба экс-кандидата в президента Виктора Бабарико.

«Освобожден член Координационного совета и председателя стачкома МТЗ Сергей Дылевский», — заявили в пресс-службе.

Об аресте Дылевского стало известно 25 августа. По версии следствия, он провел несанкционированное массовое мероприятие на проходной Минского тракторного завода 24 августа. При этом сам задержанный вину отрицал, заявляя, что общался со своими друзьями.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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