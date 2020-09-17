США ввели новые антииранские санкции

США ввели санкции против граждан и компаний Ирана, связанных с иранской разведкой и движением «Хезболлах», сообщил американский минфин.

Под санкции за терроризм и киберпреступления попали 46 человек, в том числе один ливанец. Их США подозревают в связях с иранской разведкой и движением «Хезболлах», которые Вашингтон расценивает как террористические.

Также в список вошли четыре компании, включая ливанские Arch Consulting и Meammar Construction.

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