Москва рассчитывает, что ситуация в Белоруссии скоро нормализуется, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы выступаем за то, чтобы урегулирование ситуации происходило в спокойном ключе через внутрибелорусский диалог, без подсказок и, конечно, особенно без давления извне», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула недопустимость навязывания односторонних посреднических услуг для урегулирования ситуации в стране.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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