Дрозденко официально стал губернатором Ленинградской области
Анна Светлова
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Александр Дрозденко официально вступил в должность губернатора Ленинградской области в четверг, 17 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ленинградской области соблюдать Конституцию РФ... добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности...», — принес новый губернатор текст присяги.
Дрозденко назвал день своего избрания одним из самых значительных за последние годы.
«Ленинградская область - самая любимая и лучшая область в России, по крайней мере, для меня...», — подчеркнул Дрозденко, поблагодарив жителей региона за поддержку.
На выборах главы региона Александр Дрозденко набрал 83,61% голосов.
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