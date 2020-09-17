Депутат Лебедев не согласен со званием «главного прогульщика» Госдумы

Заместитель председателя Госдумы и член комитета по госстроительству Игорь Лебедев назвал чушью свое попадание в список парламентариев, чаще всего пропускавших голосования за весеннюю сессию 2020 года.

«Чушь собачья. У меня наивысочайший процент посещаемости всех заседаний. У сижу в президиуме и поэтому мое отсутствие будет сразу заметно. Это в зале какой-нибудь депутат может не прийти и его не заметят, а в президиуме все видно – там всего семь мест. Я на все заседания всегда хожу. Вы можете спросить у моих коллег, они это подтвердят. У меня посещаемость близка к 99%. Те, кто распространяют эту лживую информацию, будут привлечены к ответственности», — ответил Лебедев на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, соответствует ли эта информация действительности.

Ранее аналитики Центра политической конъюнктуры составили рейтинг депутатов, которые пропустили свыше 80% голосований в Госдуме.

На первом месте оказался Игорь Лебедев (95,35% пропущенных голосований). Далее следуют зампред комитета по контролю и регламенту Лариса Шойгу (82,82%), член комитета по аграрным вопросам Виктор Игнатов (80,94%) и член комитета по делам СНГ Юрий Мищеряков (80,88%).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сын Жириновского отреагировал на подозрения в причастности к хищению денег